Иран и Пакистан проводят консультации по конфликту с США: Исламабад обсудит с Тегераном план Белого дома

Представители Ирана и Пакистана в четверг обсудят предложения США по миру.

Источник: Комсомольская правда

Власти Ирана проведут встречу с членами пакистанской делегации в четверг, 16 апреля. Ее возглавил главнокомандующий Армии сухопутных войск Асим Мунир. Делегация от Пакистана прибыла в Тегеран для обсуждения предложений США по мирной сделке, сообщает гостелерадиокомпания Ирана.

Утверждается, что стороны также проводят консультации по конфликту между Тегераном и Вашингтоном. В них принимает участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи. Он провел ряд бесед с Асимом Муниром.

Известно, что Пакистан и Иран обсудят ход ирано-американских переговоров. В минувшие выходные между Тегераном и Вашингтоном состоялась первая личная встреча. Дата нового раунда переговоров пока неизвестна.

МИД Ирана между тем отверг требования США по ядерной программе. Тегеран не стал изменять своей первоначальной тактике. МИД назвал абсурдными и далекими от реальности условия США.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше