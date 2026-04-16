Более ста человек в больницах, 470 лечатся амбулаторно: что произошло во Владимирской области

В больницах Владимирской области остаются 109 человек, пострадавших от вспышки острой кишечной инфекции. Об этом информирует пресс-служба правительства региона. Всего за период с 7 апреля заболели 580 человек, речь идёт о жителях города Мурома.
«Амбулаторная помощь оказана 471 человеку, из них 204 ребенка, госпитализировано 109 пациентов. Выписано из стационара 48 человек, среди которых — 27 детей», — сказано в релизе.
На этом фоне против вирусного гепатита А вакцинировали 463 человека. В Муроме продолжаются работы по обеззараживанию водопроводных сетей, добавили в пресс-службе.
Напомним, что ещё 8 апреля жители города массово обратились в больницы с симптомами кишечного расстройства. Люди считают, что причиной стала водопроводная вода, в которую, по их мнению, попали сточные воды из канализации.
После этого Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, и проводит проверки. Также сообщалось, что в Госдуме потребовали информацию о вспышке кишечной инфекции в Муроме.