Бортпроводник толкнул девушку в Диснейленде и попал под арест

Бортпроводник авиакомпании Virgin Atlantic был арестован в Диснейленде в штате Флорида из-за инцидента с 18-летней девушкой. Об этом в среду, 15 апреля, пишет газета The Sun.
Происшествие случилось в феврале 2026 года. 47-летний британец Кит Ньюман стоял в очереди на аттракцион. Когда девушка обогнала его, он схватил ее двумя руками, толкнул и сказал: «В очередь».
Пострадавшая написала заявление в полицию, после чего мужчину арестовали. Она пояснила, что направлялась к компании друзей, которые заняли очередь впереди Ньюмана, говорится в сообщение.
5 апреля правоохранители задержали мужчину, который в ходе конфликта вытолкнул проводницу из тамбура поезда № 149, следовавшего из Челябинска в Санкт-Петербург. По предварительной информации, мужчина хотел выйти на перекур, но ему отказали, поскольку стоянка длилась меньше двух минут, а платформы на станции не было. После этого он подошел к проводнице, толкнул ее и спокойно закрыл дверь вагона. В результате женщина получила перелом позвоночника. Также в ходе произошедшего пострадала начальник поезда.