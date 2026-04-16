Бортпроводник толкнул девушку в Диснейленде и попал под арест

5 апреля правоохранители задержали мужчину, который в ходе конфликта вытолкнул проводницу из тамбура поезда № 149, следовавшего из Челябинска в Санкт-Петербург. По предварительной информации, мужчина хотел выйти на перекур, но ему отказали, поскольку стоянка длилась меньше двух минут, а платформы на станции не было. После этого он подошел к проводнице, толкнул ее и спокойно закрыл дверь вагона. В результате женщина получила перелом позвоночника. Также в ходе произошедшего пострадала начальник поезда.