В Светлогорске реконструируют тепловую станцию 1989 года: тепло для 70 домов станет надёжнее

Источник: Янтарный край

Алексей Беспрозванных сообщил о масштабном обновлении коммунальной инфраструктуры Калининградской области. Центральный проект — реконструкция тепловой станции «Светлогорская», которая работает с 1989 года и обеспечивает теплом и горячей водой 70 многоквартирных домов. Подрядчик должен завершить работы весной 2027 года. На подачу тепла в дома в будущий осенне-зимний период модернизация не повлияет.

В Калининграде отремонтируют 6 км теплосетей по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ряд котельных переведут на природный газ, а одну старую, работающую на мазуте, закроют. Новые котельные строят в Полесске, Багратионовске, Черняховске и Славске. В Балтийске ожидают завершения строительства котельных. В Советске в этом году заменят больше 10 км изношенных сетей и обновят центральные теплопункты.

После завершения отопительного сезона власти сразу приступят к подготовке к зиме.