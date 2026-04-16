В Светлогорске реконструируют тепловую станцию 1989 года: тепло для 70 домов станет надёжнее

В Калининграде отремонтируют 6 км теплосетей по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Ряд котельных переведут на природный газ, а одну старую, работающую на мазуте, закроют. Новые котельные строят в Полесске, Багратионовске, Черняховске и Славске. В Балтийске ожидают завершения строительства котельных. В Советске в этом году заменят больше 10 км изношенных сетей и обновят центральные теплопункты.