В РНБ пройдет концерт-читка по книге «Я трогаю войну руками» волонтера военного госпиталя

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 апреля. /ТАСС/. В Российской национальной библиотеке (РНБ) пройдет концерт-читка по книге волонтера военного госпиталя Ирины Бугрышевой «Я трогаю войну руками». Эта премьера состоится в Новом здании библиотеки, сообщили в пресс-службе учреждения.
В концерте примут участие: актриса театра и кино Евгения Павлова, рэп-музыкант Иван Куличевский и автор книги член Союза добровольцев Донбасса Ирина Бугрышева.
«В основу книги легли зарисовки трудовых будней Ирины как волонтера военного госпиталя. На страницах — реальные истории, примеры мужества и самоотверженности не сломленных духом бойцов. Приводятся лаконичные зарисовки солдатской жизни, где чувство юмора помогает пережить увиденное на войне, где в каждом слове — бесстрашие, честь, героизм. В 2025 году книга удостоена премии “Книга года” в номинации “Герои нашего времени”, — рассказали в пресс-службе.
Ирина является телесным практиком: работает с ранеными бойцами, облегчает их страдания. Как волонтер-реабилитолог она помогла многим раненым бойцам пережить тяжелые физические и нравственные страдания. Петербурженка — лауреат национальной литературной премии «Золотое перо Руси» в номинации «Военно-патриотическая проза», член Союза писателей России. Она награждена также медалью «За участие в СВО от благодарного Петербурга» и знаком «За вклад в победу над украинским нацизмом».