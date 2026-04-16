В МГТ состоится премьера спектакля «Лягушки» по мотивам комедии Аристофана

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Премьерные показы спектакля греческого режиссера Василиоса Самуркаса «Лягушки» по одноименной комедии древнегреческого драматурга Аристофана пройдут в Московском губернском театре (МГТ) 16 и 17 апреля, 22 мая и 5 июня. В разговоре с прессой на предпоказе художественный руководитель театра народный артист РФ Сергей Безруков назвал постановку «древнегреческим кабаре с элементами русского психологического театра».
«То, что вы увидите, будет совершенно неожиданно для вас. Это абсолютная экзотика. Это авторское прочтение, это греческое прочтение своих произведений. Я вот буквально недавно сравнил его с экзотическим фруктом. Поэтому я вам всем советую попробовать. Более того, там есть две очень пронзительные сцены общения с греческой мамой и с русской мамой. Причем Василиос сам играет, и это добавляет, конечно, определенного шарма и аутентичности, потому что сам грек играет в греческой комедии. Причем он играет и на греческом, и на русском языке. Я для себя вчера ощутил, что это древнегреческое кабаре с элементами русского психологического театра. Как вам такое? Вот это любопытно», — сказал Безруков, отметив, что постановка открыла для него новые грани артистов МГТ.
Интересный эксперимент.
Безруков отметил, что комедии Аристофана очень редко ставятся на сцене театров, что делает «эксперимент» еще более интересным для публики. Также худрук отметил оригинальную музыкальную составляющую спектакля, над которой работал Теодор Абазис, и посоветовал зрителям ознакомиться с оригинальным произведением. «Василиос с юмором на сцене это показывает в транскрипции, в переводе, что очень много похожего у русских и греков. Другое дело, что разные культуры, разные поэты, но, тем не менее, его любовь и бережное отношение к Александру Сергеевичу Пушкину тоже вызывает ощущение искреннего восторга. Они его знают, а мы насколько его знаем? Для тех, кто хочет погрузиться в греческую культуру, помимо греческого салата и Парфенона сиртаки, будет очень полезно посмотреть», — добавил он.
В центре сюжета бог Дионис, который, разочаровавшись состоянием театра в Афинах, принял решение возобновить достойные «драматические игры». Поскольку все великие трагики умерли, он вместе со своим рабом Ксанфием отправляется в путешествие и спускается в Аид, чтобы выбрать лучшего трагического поэта и вернуть его на землю. Авторы спектакля задаются вопросами, есть ли сегодня поэты, которых можно сравнить с Эсхилом или Пушкиным, и остались ли поэты в мире живых?
«Мои “Лягушки” по мотивам одноименной комедии Аристофана — отмычка. Она открывает дверь в общий для всех Аид. “Аид” по-гречески буквально значит “Невидимый”, “Безвидный”, а значит, это не только мир, в котором обитают ушедшие от нас. Это мир, где живут тени вещей; это мир смыслов, памяти, языка. Мои “Лягушки” открывают дверь в мой собственный мир — в мой аид, где сосуществуют две прекрасные отчизны. Мы — стая нерасцелованных лягушек, так и не ставших принцами, — будем искать поэзию в сегодняшнем дне», — отмечает режиссер.
Помимо труппы МГТ, для создания хора лягушек и хора мертвых вдов из 13 актрис в постановке также задействованы артистки МХАТ им. Горького. Также в ролях Безруков (голос Гомера), режиссер Самуркас (Мария Каллас, «не поэт», греческий сын), Олег Курлов (бог театра Дионис), Игорь Назаренко (Ксанфий и Эсхил), Алексей Веретин (Александр Пушкин и Харон), Евгений Гомоной (Геракл, Эак, Еврипид) и другие.