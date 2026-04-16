«Ак Барс» приблизил Квартальнова к уходу. Казанцы вышли в ½ финала КХЛ

КАЗАНЬ, 16 апреля. /ТАСС/. Казанский «Ак Барс» в четырех матчах выиграл четвертьфинальную серию Кубка Гагарина у минского «Динамо». Это с большой вероятностью означает, что главный тренер белорусской команды Дмитрий Квартальнов, не найдя взаимопонимания с руководством, покинет клуб.
Расклады перед этой серией говорили о преимуществе минчан благодаря, в частности, отлаженной игре в большинстве, надежной игре защитников и вратаря, присутствию в составе лучшего бомбардира регулярного сезона Сэма Энэса. Многие полагали, что этот чемпионат должен был стать прорывным для «Динамо», пускай клубу помогает и то, что на него не распространяется лимит на легионеров, сковывающий в действиях российские клубы. Оптимизма добавляло и то, как минчане, дисциплинированно сыграв в обороне, прошли в первом раунде московское «Динамо». Но «Ак Барс» знал, как нужно проходить второй раунд плей-офф, в то время как белорусская команда в прошлом году проиграла на этой стадии челябинскому «Трактору».
«Ак Барс» предстал искушенным в таких битвах плей-офф, наверняка помня и о том, как в прошлом году проиграл московскому «Динамо» во втором раунде, ведя со счетом 2−0. Казанцев закалила и предыдущая серия с «Трактором», в которой приятно было смотреть на Дмитрия Яшкина. О том, что одного из самых высокооплачиваемых игроков команды хотели обменять зимой, никто уже не вспоминал. Во втором раунде Яшкин отдал две голевые передачи в самом результативном матче серии в Минске, который завершился победой «Ак Барса» в овертайме (5:4), а также забил по голу в матчах в Казани.
Интересно, что и в серии с «Трактором», и с «Динамо» у «Ак Барса» первым забивал Алексей Пустозеров, после чего он словно уходил в тень. В ¼ финала Пустозеров сделал дубль в стартовом матче в Минске, а потом словно передал эстафету партнерам. Одним из них стал Григорий Денисенко, игра которого подвергалась по ходу сезона критике, очков он не набрал и в серии с «Трактором». Денисенко открыл счет во втором матче в Минске, потом за дело взялась ударная тройка казанцев Барабанов — Сафонов — Галимов, которая отличилась в трех матчах серии из четырех.
«Динамо» упустило шанс пройти далеко в плей-офф.
Тот же Артем Галимов в драматичной второй игре сравнял счет за 46 секунд до конца третьего периода, а в овертайме забил Нэйтан Тодд, который в этом плей-офф пока отличается только после 60 минут основного времени. Атака же «Динамо» сверкнула только в том самом матче, а в Казани она была по большей части остановлена соперником. Минчане долго не могли забить по правилам — в четвертом матче в конце второго периода судьи отменили два подряд гола Виталия Пинчука (в первом случае они усмотрели удар по шайбе ногой, во втором — офсайд). Это случилось при счете 2:0 в пользу «Ак Барса», после второго отмененного гола казанцы забили еще один.
«Отдам должное команде соперника, они хорошо играли, оборонялись. У них здоровья побольше, особенно у нападающих, сильная центральная ось. Мы много сил тратили на то, чтобы забрать в своей зоне шайбу. У нас был шанс в Минске зацепиться за серию, ключевой была вторая игра. Третий матч, самый важный, могли сыграть по-другому», — сказал после матча Квартальнов.
В этой серии хватало и околохоккейных страстей. После второго матча Квартальнов пожаловался, хотя и не оправдывался, на церемонию чествования капитана своей же команды Андрея Стася по случаю его 1000-го матча в КХЛ. «Динамо» оказало своей команде медвежью услугу, затянув торжество, чего в условиях плей-офф и связанной с этим концентрации игроков делать не стоило.
Сенсацией выглядела и новость об отставке тренера перед четвертым матчем. Учитывая непростые взаимоотношения Квартальнова с руководством клуба, что вылилось в обоюдные обвинения в неправильной селекции в январе и увольнение одного из членов тренерского штаба в феврале, в это можно было поверить. Но клуб сработал оперативно, развеяв слухи об увольнении, Квартальнов также эту информацию опроверг. Словно подстегнутые этим, в четвертом матче игроки «Динамо» схлестнулись с соперником, что вылилось в две драки после начала матча и почти 40 минут штрафа у обеих команд в первом периоде.
Судя по всему, Квартальнов покинет «Динамо», так и не сумев принять то, как работает руководство клуба, особенно в плане селекции. С одной стороны, в команде были и остаются весьма качественные хоккеисты. С другой, менеджмент клуба, как видится, не работал в тесной связке с главным тренером, как это было, к примеру, в московском «Динамо» времен генменеджера Алексея Сопина и главного тренера Алексея Кудашова. Один из нападающих команды Райан Спунер, из-за которого Квартальнов пикировался с менеджментом «Динамо», своим приходом команду не усилил, в серии с «Ак Барсом» сыграв только первый матч.
При Квартальнове «Динамо» могло по своим результатам стать топ-клубом, но теперь это под большим вопросом. Помимо вероятного ухода специалиста, клуб может расстаться с Пинчуком, который наверняка захочет закрепиться в Национальной хоккейной лиге. Истекают соглашения у опытнейшего Вадима Шипачева, который приходил в команду в первую очередь к Квартальнову, у форварда ведущей тройки Алекса Лиможа, молодого и талантливого Вадима Мороза. Несмотря на то что еще год действуют соглашения у вратарского тандема в лице Зака Фукале и Василия Демченко, большинства ведущих защитников, перспективы улучшения результатов команды по сравнению с текущим сезоном выглядят туманными.