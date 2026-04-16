«Ак Барс» приблизил Квартальнова к уходу. Казанцы вышли в ½ финала КХЛ

Тот же Артем Галимов в драматичной второй игре сравнял счет за 46 секунд до конца третьего периода, а в овертайме забил Нэйтан Тодд, который в этом плей-офф пока отличается только после 60 минут основного времени. Атака же «Динамо» сверкнула только в том самом матче, а в Казани она была по большей части остановлена соперником. Минчане долго не могли забить по правилам — в четвертом матче в конце второго периода судьи отменили два подряд гола Виталия Пинчука (в первом случае они усмотрели удар по шайбе ногой, во втором — офсайд). Это случилось при счете 2:0 в пользу «Ак Барса», после второго отмененного гола казанцы забили еще один.