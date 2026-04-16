BBC объявила о крупнейшем за 15 лет сокращении сотрудников

Британская вещательная корпорация BBC уволит от 1,8 до двух тысяч сотрудников, что составляет почти 10 процентов от нынешнего штата в 21,5 тысячи человек. Это крупнейшее сокращение с 2011 года. Об этом в среду, 15 апреля, заявил временно исполняющий обязанности генерального директора компании Родри Талфан Дэвис в эфире радио BBC Radio 4.
По его словам, увольнения — часть программы по снижению издержек на общую сумму 500 миллионов фунтов стерлингов (около 680 миллионов долларов) в ближайшие два года. Дэвис также не исключил закрытия целых каналов или сервисов, не уточнив деталей.
Глава профсоюза Bectu, объединяющего сотрудников BBC, Филиппа Чайлдс заявила, что «сокращения такого масштаба» станут «разрушительными и для сотрудников, и для BBC в целом», говорится в сообщении.
9 ноября 2025 года гендиректор BBC Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс объявили об уходе в отставку после критики, связанной с редактированием выступления президента США Дональда Трампа.
По данным газеты The Daily Telegraph, в программе, которая вышла в эфир в октябре 2024 года перед президентскими выборами в США, выступление Трампа было смонтировано так, будто он призывает к захвату здания Конгресса, хотя на самом деле он говорил о необходимости мирного выражения гражданской позиции.