В США диспетчер посетовал на непрофессионализм мяукающих пилотов: появилась запись радиоэфира

Ранее в США мужчине без конечностей предъявили обвинение в убийстве. У 27-летнего мужчины ампутированы руки и ноги. Он стал инвалидом в результате инфекции. По версии следствия, убийство совершено в автомобиле Tesla, которым управлял мужчина. В салоне находились несколько человек. Мужчина, считают правоохранители, выстрелил в своего знакомого в ходе ссоры.