В США диспетчер посетовал на непрофессионализм мяукающих пилотов: появилась запись радиоэфира

Американские пилоты решили помяукать и полаять в ходе радиоэфира. Диспетчер призвал их к порядку. Он указал на непрофессионализм пилотов. Соответствующую запись публикует телеканал CBS News.
Странный инцидент произошел 12 апреля в аэропорту имени Рейгана рядом с Вашингтоном. Диспетчер остался недоволен имитацией мяуканья и лая в прямом эфире.
«Ребята, вам нужно вести себя профессионально», — призвал он пилотов.
