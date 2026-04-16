В Новосибирске рассказали о кратком пребывании Ленина в Сибири

Отдельный эпизод биографии связан с поездкой через территорию, где позже появился Новосибирск. В марте 1897 года, находясь в ссылке в Шушенском, Ленин проезжал через станцию Кривощёково. В то время железнодорожный мост через Обь ещё не был открыт, поэтому переправу осуществляли по льду на санях.