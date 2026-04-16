Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новосибирске рассказали о кратком пребывании Ленина в Сибири

Историки отмечают, что на территории будущего Новосибирска Ленин провёл менее часа, при этом визуальных свидетельств этого визита не сохранилось.

В Новосибирске опубликовали материалы, посвящённые годовщине возвращения Владимира Ленина из ссылки и его краткому пребыванию в Сибири.

Будущий революционер родился в 1870 году в Симбирске в семье чиновника Ильи Ульянова. Существенное влияние на формирование его взглядов оказала трагедия 1887 года — казнь старшего брата Александра за участие в заговоре против императора Александра III.

Отдельный эпизод биографии связан с поездкой через территорию, где позже появился Новосибирск. В марте 1897 года, находясь в ссылке в Шушенском, Ленин проезжал через станцию Кривощёково. В то время железнодорожный мост через Обь ещё не был открыт, поэтому переправу осуществляли по льду на санях.

На станции Обь он ненадолго остановился: перекусил, купил билет до Красноярска и отправил письмо матери, в котором описал дорогу и сибирские пейзажи. По его впечатлениям, местность казалась суровой и однообразной.

Историки отмечают, что на территории будущего Новосибирска Ленин провёл менее часа, при этом визуальных свидетельств этого визита не сохранилось.