В Новосибирске рассказали о кратком пребывании Ленина в Сибири

В Новосибирске опубликовали материалы, посвящённые годовщине возвращения Владимира Ленина из ссылки и его краткому пребыванию в Сибири.
Будущий революционер родился в 1870 году в Симбирске в семье чиновника Ильи Ульянова. Существенное влияние на формирование его взглядов оказала трагедия 1887 года — казнь старшего брата Александра за участие в заговоре против императора Александра III.
Отдельный эпизод биографии связан с поездкой через территорию, где позже появился Новосибирск. В марте 1897 года, находясь в ссылке в Шушенском, Ленин проезжал через станцию Кривощёково. В то время железнодорожный мост через Обь ещё не был открыт, поэтому переправу осуществляли по льду на санях.
На станции Обь он ненадолго остановился: перекусил, купил билет до Красноярска и отправил письмо матери, в котором описал дорогу и сибирские пейзажи. По его впечатлениям, местность казалась суровой и однообразной.
Историки отмечают, что на территории будущего Новосибирска Ленин провёл менее часа, при этом визуальных свидетельств этого визита не сохранилось.