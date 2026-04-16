Выяснилось, кто обошел Бибисару Асаубаеву на топ-турнире претенденток

Как пишет sportarena.kz, встреча прошла вничью, и казахстанка набрала 8 очков, заняв второе место в турнирной таблице.
Первое место взяла представительница Индии Рамешбабу Вайшали, которая обыграла россиянку Екатерину Лагно. Этот результат позволил ей опередить казахстанку на 0,5 балла (8,5) и стать победительницей турнира на Кипре.
Для казахстанки второе место в Турнире претенденток-2026 стало историческим результатом, впервые достигнутым представителем Казахстана в истории подобных соревнований.
Ранее Бибисара Асаубаева подвела итоги выступления на Кипре.