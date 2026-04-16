Пентагон заявил о готовности выполнить приказы Трампа по Кубе: что запланировали в США

Военному министру США Питу Хегсету хотят объявить импичмент. Демократы в Конгрессе хотят внести соответствующую резолюцию. Они подготовили шесть статей обвинения. Демократы заявили, что Пит Хегсет начал незаконную войну против Ирана. Его обвиняют также в нарушении законов при ударах по гражданским объектам.