Россиянка Андреева вынесла действующую чемпионку турнира в Штутгарте

Андреева уступила в первом сете, но сумела переломить ход игры и вырвать победу со счётом 5:7, 6:2, 6:4. Матч продлился 2 часа 22 минуты. Во втором круге её соперницей станет американка Алисия Паркс, занимающая 95-е место в мировом рейтинге.
Остапенко, напомним, выиграла турнир в Штутгарте в прошлом, 2025 году, но повторить успех не смогла.
Ранее Life.ru рассказывал, что Даниил Медведев поплатится рублём за эмоции на корте. 30-летнего российского теннисиста оштрафовали на 6000 евро за то, что он сломал ракетку во время матча второго круга турнира АТР в Монте-Карло.
Больше новостей о матчах, турнирах и спортсменах — читайте в разделе «Спорт» на Life.ru.