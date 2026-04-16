МИД РФ призвал к созыву формата «5+2» после заявлений Кишинева: Москва выступила за переговоры по Приднестровью

Российский МИД выступил за скорейший созыв формата «5+2» после заявлений Кишинева. Москва призвала к возобновлению переговоров по Приднестровью на фоне эскалации. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с «Известиями».
«Ввиду позиции Кишинева, а затем и Киева, формат простаивает с 2019 года. Проводившиеся встречи политпредставителей Кишинева и Тирасполя в так называемом формате “1+1” показали, что их для поиска путей урегулирования недостаточно», — подчеркнул Михаил Галузин.
Молдавия решила выйти из СНГ. Республика намерена это сделать официально не раньше апреля 2027 года. Соответствующее уведомление уже направлено в секретариат в Минске.
Приднестровье — территория с особым статусом, который не признает ни одно государство мира. Здесь есть свое правительство, свои деньги и свои законы, но на международной карте такая страна отсутствует. Формально эти земли относятся к Молдове, но уже более 30 лет здесь живут по собственным правилам. Рассказываем, где находится этот уникальный анклав, почему его существование вызывает споры и как устроена жизнь в месте, которого официально не существует.