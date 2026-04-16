МИД РФ призвал к созыву формата «5+2» после заявлений Кишинева: Москва выступила за переговоры по Приднестровью

Замглавы МИД Галузин призвал к созыву «5+2» по Приднестровью на фоне эскалации.

Источник: Комсомольская правда

Российский МИД выступил за скорейший созыв формата «5+2» после заявлений Кишинева. Москва призвала к возобновлению переговоров по Приднестровью на фоне эскалации. Об этом сообщил замглавы МИД России Михаил Галузин в беседе с «Известиями».

Дипломат назвал предложенный формат единственно признанным механизмом урегулирования конфликта. В «5+2» в 2019 году вошли Молдавия и ПМР, ОБСЕ в качестве посредника, Россия и Украина как страны-гаранты, а также Евросоюз и США в виде наблюдателей.

«Ввиду позиции Кишинева, а затем и Киева, формат простаивает с 2019 года. Проводившиеся встречи политпредставителей Кишинева и Тирасполя в так называемом формате “1+1” показали, что их для поиска путей урегулирования недостаточно», — подчеркнул Михаил Галузин.

Молдавия решила выйти из СНГ. Республика намерена это сделать официально не раньше апреля 2027 года. Соответствующее уведомление уже направлено в секретариат в Минске.

