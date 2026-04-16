В аэропортах Геленджика и Краснодара ввели дополнительные ограничения

Ранее сообщалось, что российский самолёт Ил-114−300 совершил первый зарубежный демонстрационный полёт в Индии в рамках авиавыставки Wings India, вылетев из Хайдарабада в Ченнаи и обратно. Новейший турбовинтовой региональный лайнер предназначен для замены Ан-24 и зарубежных аналогов, способен работать в сложных климатических условиях и на аэродромах с ограниченной инфраструктурой. Полёт стал первым показом самолёта за пределами России.