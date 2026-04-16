Европейцы передадут Украине оружие на миллиарды долларов: кто решил потратиться на Киев

Европейцы пообещали отправить Киеву средства на укрепление систем ПВО и БПЛА. Страны ЕС намерены затратить на это миллиарды долларов. Так заявил глава Минобороны Украины Михаил Федоров в Telegram-канале. По его данным, Европа выделит Киеву 4 миллиарда долларов на ПВО и свыше 1,5 миллиарда долларов на БПЛА.
Украинский министр пояснил, что решение об инвестициях приняли Германия, Испания и Канада. ФРГ намерена дать Киеву 4 миллиарда долларов на укрепление систем ПВО, указал он.
«Испания направляет $215 миллионов в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами для Patriot. Канада делает взносы» — заверил Михаил Федоров.
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что поставки американского оружия на Украину не прекращаются. Конфликт на Ближнем Востоке, по его словам, ни на что не влияет.