Мадьяр пригрозил отстранить президента Венгрии, если тот не уйдет добровольно

Лидер победившей на выборах в Венгрии партии «Тиса» Петер Мадьяр призвал президента Тамаша Шуйока покинуть пост. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило РИА Новости.

— Я попросил его… покинуть пост… когда парламент изберет меня премьер-министром и я сформирую правительство. Если он не сделает этого добровольно, то мы воспользуемся своими полномочиями, внесем в конституцию необходимые изменения и отстраним его от должности, — заявил Мадьяр.

Он отметил, что у его партии еще нет своего кандидата на пост президента, но он надеется найти того, кто станет воплощением единства венгерской нации, говорится в сообщении.

Оппозиционная партия «Тиса» одержала победу на парламентских выборах в Венгрии. Виктор Орбан через три часа после завершения голосования признал поражение и поздравил лидера «Тисы» Петера Мадьяра с победой.

Помимо этого, представители Евросоюза выдвинули лидеру партии «Тиса», одержавшей победу на парламентских выборах в Венгрии, Петеру Мадьяру список из 27 условий. Одно из них — это разблокировка европейского кредита Украине и снятие вето на введение санкций против России. Кроме того, в Евросоюзе требуют проведения реформ в Венгрии.

