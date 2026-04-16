16 апреля в календаре: Всемирный день голоса, день Чарли Чаплина и Светлый четверг

День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в 8−9 веках. С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).