16 апреля в календаре: Всемирный день голоса, день Чарли Чаплина и Светлый четверг

Какой сегодня праздник.
День Чарли Чаплина Всемирный день голоса День «Спасите слона» Всемирный день «точки с запятой» День коричного ветра Международный день торт-пиццы День мира в Чеченской Республике День осведомлённости о биомедицинских исследованиях День осведомлённости о синдроме Вольфа — Хиршхорна Светлый четверг Праздник иконы Божией Матери «Неувядаемый цвет» День памяти преподобного Никиты Мидикийского Католический день памяти святой Бернадетты.
Именины.
Никита.
Никита Водопол.
День получил свое название в честь Никиты Исповедника, игумена обители Мидикийской, жившего в 8−9 веках. С Никиты начинается бурное таяние снега, а по реке уже вовсю несутся льдины. Паводок мог принести много бед: если река выйдет из берегов, то сметет все, что попадется ей на пути. Поэтому важно было заранее понимать, насколько разольется вода. Высоту паводка определяли по разным приметам: по высоте гнезда кулика или по кротовьим норам (грызун никогда не будет рыть землю ниже границы будущего разлива).
Считалось, что в этот день просыпается от зимней спячки водяной. Крестьяне пытались его задобрить — угощали кто хлебом, кто кашей, кто куриными потрохами. Говорили, что даже если водяной не съест — пища весной пригодится всем тварям, что живут в речной глубине.
Особенно старались рыболовы; они выливали в реку масло и просили удачи в своем деле. Самые суеверные из них готовили водяному знатный подарок — за три дня до Никитиного дня покупали у цыган, не торгуясь, самую худую лошадь и откармливали ее хлебом и жмыхом. В последний вечер вымазывали ее медом, в гриву вплетали ленты — и топили в реке. Самой худой приметой для рыболовов было, если водяной отказывался принимать подарок.
Правда, была и еще одна, более житейская: если лед к Никитиному дню не сойдет, рыбный лов будет худым.
События.
1618 год — врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека.
1722 год — Петр I повелел открыть школы обучения мореходному делу только для русских подданных.
1797 год — Павел I провозгласил Указ об ограничении барщины.
1905 год — в России cоздан первый профсоюз — Союз рабочих печатного дела.
1932 год — на Ленинградском радиозаводе «Коминтерн» начался выпуск первых советских телевизоров.
1934 год — учреждено почетное звание Герой Советского Союза.
1945 год — началась Берлинская наступательная операция советских войск.
1955 год — вышел в тираж первый номер литературного журнала «Нева» (18+).
1962 год — организована научно-исследовательская станция «Северный полюс-11» под руководством Н. Н. Брязгина.
1964 год — американская лётчица Джеральдина Мок приземлилась в Западной Германии, став первой женщиной, совершившей полёт вокруг земного шара.
1992 год — свержение президента Республики Афганистан Мухаммеда Наджибуллы.
2004 год — на звонницу Троице-Сергиевой Лавры поднят новый «Царь-колокол».
2000 год — впервые в испанской корриде принял участие русский тореадор.
2007 год — в студенческом городке Виргинского политехнического института, около города Блэксберга, 23-летний студент-четверокурсник открыл огонь по присутствующим в кампусе, в результате чего было убито 33 человека (включая стрелка) и ранено 25.
2019 год — завершение работ по ликвидации пожара в соборе Нотр-Дам в Париже.
В этот день родились.
Павел Шиллинг (1786 — 1837 г.), русский ученый, востоковед и изобретатель.
Фердинанд Эйзенштейн (1823 — 1852 г.), немецкий математик.
Анатоль Франс (1844 — 1924 г.), французский писатель и поэт, литературный критик, Нобелевский лауреат.
Чарли Чаплин (1889 — 1977 г.) английский актер, кинорежиссер и сценарист, Великий Комик.
Николай Акимов (1901 — 1968 г.), советский живописец, театральный художник, режиссер.
Евгений Самойлов (1912 — 2006 г.), советский актер театра и кино, Народный артист СССР.
Бенедикт XVI (1927 — 2022 г.), глава Римско-католической Церкви (2005−2013), 265-й Папа Римский.
Сергей Никоненко (1941 г.), советский и российский актер, режиссер, сценарист, Народный артист РСФСР.
Свен Фишер (1971 г.), немецкий биатлонист, четырехкратный олимпийский чемпион.
Кончита Мартинес (1972 г.), испанская теннисистка, бывшая вторая ракетка мира.
Оксана Ермакова (1973 г.), советская и российская фехтовальщица, двукратная олимпийская чемпионка.
Надежда Ручка (1981 г.), российская певица, актриса и солистка группы «Блестящие».
Народные приметы.
Если лед не тает до сих пор и в этот день, то рыбный лов будет плохой.
Если во время грозы раскаты грома слышатся долго и не резко — жди затяжного ненастья, если отрывисто — будет ясно.
Дождь идет — весна будет поздней и ненастной.
Длительные раскаты грома в этот день — жди ненастья на несколько дней вперед.
Если ветер дует с Севера, то скоро пойдет дождь.
После первого грома похолодало — лето может оказаться холодным.
Олени перекочевывают на большие расстояния — к ухудшению погоды.
Цветки мать-и-мачехи закрываются раньше 17−18 часов в солнечный день — к скорому ненастью.
Апрель губы надул — тепляк подул (теплый ветер).
Ветер с юга дует — яровые хорошо расти будут, с севера — рожь дождями позальет.
Лошади похрапывают — будет ненастье, голову вверх запрокидывает — жди дождя.
Много березового сока — лето будет дождливое.
