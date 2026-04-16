Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ГД предложили снижать ставку по ипотеке до 0% семьям с четырьмя детьми

Аксененко предложил снижать ставку по ипотеке до 0% семьям с 4-мя и более детьми.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутат Госдумы Александр Аксененко («Справедливая Россия») предложил установить дифференцированную ставку по «Семейной ипотеке» в зависимости от количества детей в семье: от 6% для семей с одним ребенком до 0% для семей с четырьмя и более детьми.

Официальное обращение на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости.

«В целях реализации государственной семейной и демографической политики, национальных целей развития Российской Федерации, а также дополнительных мер социальной поддержки многодетных семей прошу рассмотреть предложение о совершенствовании механизма льготного ипотечного кредитования семей с детьми и о нормативном закреплении дифференцированной процентной ставки по программе “Семейная ипотека” в зависимости от количества детей в семье», — говорится в письме.

Аксененко предложил установить следующие ставки: для семей с одним ребенком — 6% годовых, с двумя детьми — 4%, с тремя детьми — 2%, с четырьмя и более детьми — 0% годовых с компенсацией банкам выпадающих доходов из федерального бюджета.

Парламентарий отметил, что действующая редакция программы предусматривает единую льготную ставку не более 6% годовых, однако по мере увеличения числа детей закономерно возрастают расходы семьи на их содержание и потребность в жилье большей площади.

Депутат также предложил предусмотреть автоматическое снижение процентной ставки по уже выданному кредиту при рождении второго, третьего и последующего ребенка без необходимости рефинансирования, а также сохранить возможность одновременного использования данной меры с материнским капиталом и другими инструментами господдержки.

Предлагаемая модель, по мнению Аксененко, позволит перейти от одинаковой меры поддержки для неравных по нагрузке семей к справедливому и адресному механизму, привязанному к числу детей, что будет стимулировать рождение второго, третьего и последующих детей.

Узнать больше по теме
Михаил Мишустин: биография, семья, карьера Председателя Правительства Российской Федерации
Михаил Мишустин — российский государственный деятель и экономист, который с января 2020 года занимает пост премьер-министра России. В прошлом — успешный руководитель Федеральной налоговой службы. Известен как реформатор, внедривший цифровизацию налоговой системы. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше