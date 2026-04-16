Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В России предложили ввести приоритетный досмотр для пассажиров с детьми

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Общественный совет при Минтрансе РФ выдвинул инициативу о введении «семейных коридоров» — отдельных линий досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда, рассказали РИА Новости в совете.

«Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок… Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми», — сообщили в совете.

Предложения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса России, добавили там.

«Первое, что можно сделать, — это быстрые решения, связанные с изменением регламентов обслуживания пассажиров. Это не требует серьезных инвестиций и может быть реализовано в виде рекомендаций», — отметил председатель комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Алексей Зотов.