В России предложили ввести приоритетный досмотр для пассажиров с детьми

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Общественный совет при Минтрансе РФ выдвинул инициативу о введении «семейных коридоров» — отдельных линий досмотра и приоритетной посадки для пассажиров с детьми в самолеты и поезда, рассказали РИА Новости в совете.
«Предложение разработать и принять новые меры поддержки на заседании комиссии озвучила Кира Доросева, член комиссии по развитию пассажирских перевозок… Эксперт предложила по возможности организовать отдельные линии досмотра и приоритетную посадку для пассажиров с детьми», — сообщили в совете.
Предложения будут обсуждаться и прорабатываться совместно с профильными подразделениями Минтранса России, добавили там.
«Первое, что можно сделать, — это быстрые решения, связанные с изменением регламентов обслуживания пассажиров. Это не требует серьезных инвестиций и может быть реализовано в виде рекомендаций», — отметил председатель комиссии по вопросам развития пассажирских перевозок Алексей Зотов.