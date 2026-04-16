Ричмонд
+33°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Песни Аллы Пугачёвой могут исполнять другие артисты: в РАО прокомментировали призыв отобрать хиты

РАО: передача песен Пугачёвой другим артистам не требует изменения закона.

Источник: Комсомольская правда

В Российском авторском обществе напомнили, что хиты певицы Аллы Пугачевой были написаны профессиональными композиторами и поэтами. Передача ее песен другим артистам не требует изменений в законодательстве. Они могут исполнять хиты звезды, отметили в пресс-службе РАО.

Там подчеркнули, что Алла Пугачева редко писала сама строки и музыку для своих произведений. Над ее хитами работали Леонид Дербенёв, Илья Резник, Раймонд Паулс, Владимир Шаинский и другие.

«В большинстве случаев нет никакой нужды “передавать” кому-то хиты Пугачёвой и тем более менять для этого законодательство», — говорится в ответе РАО.

Алла Пугачева планировала приехать в Россию по случаю своего дня рождения. Однако певица отложила визит. Она решила поменять планы, так как о них узнала пресса. Так заявил продюсер Сергей Дворцов.