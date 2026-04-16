Песни Аллы Пугачёвой могут исполнять другие артисты: в РАО прокомментировали призыв отобрать хиты

В Российском авторском обществе напомнили, что хиты певицы Аллы Пугачевой были написаны профессиональными композиторами и поэтами. Передача ее песен другим артистам не требует изменений в законодательстве. Они могут исполнять хиты звезды, отметили в пресс-службе РАО.