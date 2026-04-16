Календарь на 16 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Никита Исповедник, игумен обители Мидикийской, жил на рубеже VIII-IX веков. Он родился на северо-западе Малой Азии в благочестивой семье, рано лишился матери. А его отец принял монашество. Мальчик находился в послушании у отшельника Стефана. По его благословению он ушел в Мидикийский монастырь, где годы спустя стал пресвитером. Святой Никита прославился добродетелью и даром чудотворения. По преданию, его молитвы возвращали глухонемым речь, бесноватым и лишенным рассудка — разум. Он мог исцелять больных от разных недугов. После погребения у гробницы святого продолжали происходить чудеса.