Сенат США отклонил резолюцию о запрете нанесения ударов по Ирану

Американцы вновь не приняли документ, запрещающий США наносить удары по Ирану. Сенат отклонил соответствующую резолюцию в четвертый раз. Военные полномочия президента США Дональда Трампа остаются неограниченными, пишет CBS News.
Голосование по резолюции прошло 15 апреля. По словам демократов, они будут продолжать попытки ограничить полномочия Дональда Трампа.
Однако республиканцы не намерены уступать представителям Демократической партии. В ходе голосования за принятие резолюции высказались 47 сенаторов. При этом 52 политика выступили против.
Сам Дональд Трамп ранее заявил о якобы прекращении войны с Ираном. Он отметил, что Вашингтон завершает операцию. Более развернутого ответа не последовало. Дональд Трамп не отменил решение о блокаде американцами Ормузского пролива.