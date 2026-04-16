Испанская компания признала, что использует Украину для доработки своих БПЛА

Испанская компания UAV Navigation-Grupo Oesía использует опыт применения своего вооружения в конфликте на Украине для доработки систем наведения, навигации и управления беспилотниками. Об этом свидетельствуют соцсети руководства фирмы и заявления ее представителей.
— Понимание того, что происходит на Украине, позволяет нам быстро и точно адаптировать наши решения в области GNC (в области наведения, навигации и управления — прим. «ВМ»), — сообщается на странице гендиректора компании Мигеля Анхеля де Фрутоса Карро.
По его словам, «реальный оперативный опыт» на Украине помогает «создавать более автономные, устойчивые и точные системы для клиентов и вооруженных сил НАТО». Инженеры компании также заявили, что конфликт показал резкий рост сложности угроз для беспилотных систем, прежде всего со стороны средств радиоэлектронной борьбы.
На сайте компании ранее сообщалось, что морской беспилотник FOG USV, оснащенный программным обеспечением UAV Navigation-Grupo Oesía, «в настоящее время развернут на Украине». Таким образом, ВСУ служат для компании не только сферой применения технологий, но и источником получения практического опыта для их дальнейшей доработки, передает РИА Новости.
Однако еще 13 марта американский лидер Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в помощи Украины с защитой своих объектов на Ближнем Востоке от иранских дронов, поскольку сами знают о беспилотниках больше, чем кто-либо, и располагают лучшими технологиями в этой сфере.