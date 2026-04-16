Европейцы поймут, что Киев их обманул: Нарышкин рассказал, когда это случится

Нарышкин: в Европе поймут обман Киева о поражении РФ после разрешения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Западные политики вскоре осознают, что Киев их обманывал утверждениями о стратегическом поражении РФ. Европейцы сделают такие выводы после разрешения конфликта на Украине на условиях Анкориджа. Об этом уведомил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе пресс-подхода после заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.

Он уточнил, что справедливый мир между Москвой и Киевом может быть установлен. Однако сделка должна базироваться на условиях Анкориджа.

«Население европейских стран поймет, что такое мирное соглашение в корне отличается от тех заявлений, которые делались в европейских столицах о стратегическом поражении России», — подытожил Сергей Нарышкин.

По его мнению, мир сможет установиться на Украине, когда ВСУ утратят способность к организованному сопротивлению. Сергей Нарышкин считает, что такой момент уже «не за горами».

