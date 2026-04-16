Западные политики вскоре осознают, что Киев их обманывал утверждениями о стратегическом поражении РФ. Европейцы сделают такие выводы после разрешения конфликта на Украине на условиях Анкориджа. Об этом уведомил глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в ходе пресс-подхода после заседания коллегий СВР России и КГБ Белоруссии.