Подделка документов и муляжи денег: какие схемы используют мошенники в сфере недвижимости

Российские юристы выделяют 14 мошеннических схем, которые мошенники используют в сфере недвижимости. Основные из них перечислило РИА Новости со ссылкой на Федеральную нотариальную палату.
Это не только подделка документов, фиктивные сделки и финансовые махинации, но и мошенничество с использованием телекоммуникационных систем, сказано в публикации. Также злоумышленники часто продают чужое имущество или недвижимость под обременением. Вместо денег жертва может получить муляж, а преступником может оказаться не только недобросовестный посредник, но также друг или родственник собственника.
В палате посоветовали прибегать к комплексной правовой экспертизе сделки, чтобы не стать жертвой злоумышленников.
