Француз купил билет в лотерею за 100 евро и выиграл картину Пикассо за миллион

58-летний Ари Ходара приобрёл лотерейный билет случайно. В итоге стал обладателем работы «Голова женщины». Это портрет музы и партнёра художника Доры Маар. Пикассо написал картину гуашью в 1941 году.
«Сначала я расскажу новости жене, она ещё не вернулась с работы. А картину, наверное, оставлю себе», — рассказал журналистам Ходара.
За время существования лотереи «Один Пикассо за 100 евро» это третий подобный розыгрыш. В 2013 году мужчина из США выиграл «Человека в шляпе». В 2020-м итальянский бухгалтер получил «Натюрморт». Всего организаторы продали 120 тысяч билетов.
Ранее Life.ru рассказывал, как житель Великобритании выиграл в лотерею 10,6 миллиона фунтов стерлингов. Это около 1,2 млрд рублей. Победитель так и не пришёл забирать свой приз. Теперь средства обещают направить на благотворительные цели.
