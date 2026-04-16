Француз купил билет в лотерею за 100 евро и выиграл картину Пикассо за миллион

В Париже прошёл необычный благотворительный розыгрыш. Участник лотереи купил билет за 100 евро и сорвал джекпот — картину Пабло Пикассо. Стоимость работы оценивают примерно в миллион евро. Это около 89 миллионов рублей. Мужчина потратил менее 9 тысяч рублей на билет. Об этом сообщает агентство Reuters.