Что делать, если взломали «Госуслуги»: инструкция по защите аккаунта

Настройте многофакторную систему защиты. У «Госуслуг» есть несколько вариантов: одноразовые коды, СМС и биометрия. Можно подключить все сразу или хотя бы два фактора защиты. Тогда при входе нужно будет вводить не только пароль, но и ещё, например, код, присланный на телефон. Это усложнит задачу мошенникам. Подключите сообщения о входе в ваш аккаунт. Тогда вы сразу узнаете, что кто-то вошёл в ваши «Госуслуги», и сможете оперативно связаться с техподдержкой или сменить пароль. Настройте контрольный вопрос. На него нужно отвечать, если кто-то воспользуется схемой восстановления пароля. Используйте сложные пароли. Это должно быть сочетание цифр, букв и символов (лучше разными регистрами), которые не встречаются в других ваших аккаунтах. Регулярно их меняйте — это важно. Не переходите по подозрительным ссылкам от «Госуслуг». Заходите на сайт, вбивая самостоятельно адрес в поисковой строке. Если вам пришла ссылка якобы от сервиса, внимательно изучите URL: мошенники могут изменить одну букву в названии либо использовать другой домен, например com.Никому не сообщайте никакие коды. Не делитесь информацией, присланной в СМС или по почте. Если кто-то настойчиво требует от вас коды из сообщений, это повод задуматься. Лучше всего прервать такую беседу и самостоятельно связаться с техподдержкой «Госуслуг» и любых других учреждений. Установите самозапрет на выдачу кредитов. Поставьте запрет на выдачу кредитов в банках и МФО без вашего присутствия. Снять это ограничение без вашего персонального госключа невозможно — для этого надо вам лично идти в банк.