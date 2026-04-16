Генеральная репетиция парада Победы в Новосибирске пройдет 3 мая

В мэрии рассказали, когда пройдет генеральная репетиция Парада Победы 9 мая 2026 в Новосибирске. Подробнее — в нашем материале.
КОГДА НАЧНЕТСЯ ГЕНЕРАЛЬНАЯ РЕПЕТИЦИЯ ПАРАДА ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ.
Согласно опубликованным мэрией данным, она начнется в 10:00.
ГДЕ ПОСМОТРЕТЬ ГЕНЕРАЛЬНУЮ РЕПЕТИЦИЮ ПАРАДА ПОБЕДЫ 9 МАЯ 2026 В НОВОСИБИРСКЕ.
Колонны военной техники и пешие расчеты пройдут в центре города вдоль Красного проспекта. На это время движение транспорта перекроют на многих улицах. Под запрет попадут участки Красного проспекта от Фабричной до Гоголя, а также Крылова, Державина, Фрунзе, Романова, Коммунистической, Свердлова, Спартака и другие прилегающие улицы.
Посмотреть на репетицию можно будет с тротуаров вдоль всего маршрута следования колонны.