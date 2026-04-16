Хабаровский край присоединился к трогательному проекту «Мой папа — Герой»

Первым героем проекта — «Мой папа Герой» стала 9-летняя Мирослава. Ее отец Илья Бурченков отправился на специальную военную операцию, будучи кадровым офицером.
Выполняя свой долг, он получил тяжелое ранение. Но это не сломило его дух. Вернувшись домой, Илья нашел в себе силы не только восстановиться, но и вновь обратиться к своему любимому делу — творчеству.
Сегодня на картинах Ильи Бурченкова оживают его боевые товарищи, запечатлен ратный подвиг русского солдата. Это не просто картины, это свидетельства мужества, пережитого и увиденного.
В нашем первом видео дочка героя Мирослава рассказывает о том, как она ждала папу, как каждый день был наполнен надеждой. А затем — о долгожданной встрече, которая стала для нее самым счастливым моментом.
Это видео — о силе семейных уз, о том, как важна поддержка и любовь близких, особенно в самые трудные времена.
