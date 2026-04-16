В ГД назвали общее количество дней отдыха в 2026 году для работающих россиян

Оно суммарно составит 118 без учета отпусков, сообщила член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб.

МОСКВА, 16 апреля. /ТАСС/. Россияне в 2026 году будут отдыхать суммарно 118 дней за счет выходных и праздников, не считая стандартного ежегодного отпуска. Об этом рассказала ТАСС член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб («Единая Россия»).

Она отметила, что в Трудовом кодексе РФ зафиксировано 14 нерабочих праздничных дней в течение года, но общее количество выходных год от года незначительно меняется.

«В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих», — сказала парламентарий.

Бессараб добавила, что к нерабочим дням также добавляется оплачиваемый трудовой отпуск, который при нормальных условиях труда составляет 28 календарных дней. Таким образом, суммарная доля дней отдыха в течение года составит около 40%, работать предстоит 60% дней, отметила депутат.

