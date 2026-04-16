«Все знают, но получают штраф»: как точно нельзя разводить открытый огонь в Приангарье

IrkutskMedia, 16 апреля. Ежегодно в Иркутской области происходят крупные пожары в СНТ и прилегающих к ним лесах. В некоторых случаях виновниками происшествий становятся люди. Правила по использованию открытого огня довольно простые, их соблюдение поможет не только сберечь вашу жизнь и имущество, но спасти от последствий возгораний других местных жителей. Объясняем, что можно, а что нельзя делать при разведении огня.
ВАЖНО: если в регионе не введен особый противопожарный режим, открытый огонь можно разводить в специально подготовленных местах. При этом, как отмечают в МЧС по Иркутской области, нужно соблюдать следующие правила:
место должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре;
на площадках с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочка, бак, мангал);
в ёмкости, выполненной из негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов, объемом не более 1 кубического метра.
ВАЖНО: место, где вы разводите открытый огонь в металлической ёмкости или в ёмкости из негорючих материалов, должно располагаться на расстоянии:
более 7,5 метров — от строений;
15 метров — от лиственных насаждений;
50 метров — от хвойных лесов.
В иных случаях расстояние от очага горения должно быть увеличено вдвое.
ВАЖНО: при использовании открытого огня у человека при себе должны быть первичные средства пожаротушения, чтобы в случае чего удалось локализовать и ликвидировать горение. Кроме того, необходимо иметь при себе мобильный телефон для вызова подразделения пожарной охраны. После использования огня важно залить очаг горения водой или засыпать песком, закрыть металлическим листом до полного прекращения горения (тления).
Напомним, что 15 апреля на территории девяти лесничеств открылся пожароопасный сезон.