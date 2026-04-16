Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Поэтому вы летаете на региональных авиалиниях»: Лётчики замяукали и залаяли на аварийной частоте

В небе над столицей США разыгрался нешуточный зверинец. Пилоты регионального борта CRJ авиакомпании Delta начали мяукать и гавкать во время связи с диспетчером аэропорта Рональда Рейгана.

Источник: Life.ru

Пилоты дурачатся на аварийной частоте 121.5. Обложка © CBS News.

Мужчины развлекались на частоте 121.5 (Guard Frequency), которая по регламенту предназначена исключительно для чрезвычайных ситуаций. Диспетчер, услышав кошачьи трели, не выдержал.

«Ведите себя более профессионально», — попросил он.

А затем добил самооценку шутников фразой, которая уже разлетелась по сети: «Поэтому вы до сих пор летаете на региональных авиалиниях».

В социальных сетях пользователи утверждают, что пилоты регулярно так дурачатся на аварийной частоте.

Ранее Life.ru писал, что в США продают дневник пилота, сбросившего атомную бомбу на Хиросиму. Личные записи Роберта Льюиса, второго пилота бомбардировщика «Энола Гэй», оценили почти в миллион долларов. В дневнике есть знаменитая фраза: «Боже мой, что мы наделали».

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше