Принять за грудь: первый высокореалистичный имитатор молочной железы поможет обучать хирургов

— Именно тканеэквивалентные фантомы, которые воспроизводят акустические и механические свойства тканей, позволяют приблизить обучение к реальным условиям: формируется моторная память, снижается число ошибок на ранних этапах клинической практики, повышается уверенность врача. Особенно важно, что такие системы можно стандартизировать — это делает обучение более воспроизводимым и позволяет объективно оценивать навыки, — оценил разработку ученый. При этом у подобных решений есть и ограничения, отметил Альберт Ризванов. Даже самые продвинутые фантомы не воспроизводят в полной мере биологическую вариабельность тканей, сосудистые реакции, кровотечение, болевую реакцию пациента и сложные клинические сценарии. Кроме того, есть риск «переобучения» на идеализированных условиях, что иногда снижает адаптивность врача в реальной практике. Важен и экономический аспект: качественные фантомы и симуляционные центры требуют вложений, а их эффективность зависит от правильной интеграции в образовательную программу, а не просто наличия оборудования, подчеркнул он.