Принять за грудь: первый высокореалистичный имитатор молочной железы поможет обучать хирургов

Российские ученые создали уникальный обучающий тренажер, который с максимальной точностью имитирует молочную железу. Материал органа-фантома воспроизводит акустические и механические свойства жировой и железистой тканей с высокой степенью достоверности. Разработка предназначена для подготовки будущих хирургов-онкологов и повышения квалификации практикующих врачей. Она позволит отрабатывать полный спектр диагностических и лечебных манипуляций — от пальпации до биопсии под контролем УЗИ. Однако эксперты отмечают, что подобные фантомы не способны полностью воспроизвести сосудистые реакции, кровотечения, болевую реакцию пациента и сложные клинические сценарии. В связи с этим их рассматривают как вспомогательный инструмент при обучении врачей.
Фантом молочной железы.
В Передовой инженерной школе Сеченовского университета создали инновационный тренажер для медиков — тканеэквивалентный фантом молочной железы. Он поможет будущим хирургам-онкологам и уже практикующим специалистам осваивать полный спектр диагностических манипуляций — от пальпаторного обследования до тонкоигольной аспирационной и пункционной биопсии под контролем ультразвука.
Уникальность разработки — в композитных материалах собственного производства, рассказали «Известиям» авторы проекта. Они максимально достоверно имитируют акустические и механические свойства жировой и железистой тканей молочной железы. Как пояснил научный руководитель Передовой инженерной школы Дмитрий Телышев, благодаря этому достигается абсолютно реалистичная картинка при работе как с ультразвуковым, так и с рентгеновским оборудованием. Внутри фантома размещены микроскопические включения-имитаторы новообразований, на которых будущие врачи и будут отрабатывать прицельную биопсию.
Еще одно важное преимущество тренажера — его «живучесть», то есть высокая устойчивость к многократным проколам. Эластичный наполнитель самостоятельно «затягивает» каналы, оставляемые пункционными иглами. Благодаря самовосстанавливающейся структуре фантом сохраняет свои свойства даже после десятков интенсивных учебных сессий.
Доцент кафедры факультетской хирургии № 1 Первого МГМУ Максим Салиба отметил, что качественная подготовка специалистов в области интервенционной диагностики требует многократных повторений. Однако возможности для обучения студентов и ординаторов в реальной клинической практике ограничены.
— Создание реалистичного фантома позволяет многократно отрабатывать мануальные навыки в безопасных условиях, максимально приближенных к реальным. Это бесценный опыт без риска для пациента, — добавил он.
Перспектива технологии в медицинском образовании.
Разработка фантома молочной железы стала логическим продолжением научно-технологического направления развития университета. Ранее в вузе создали технологию «природоподобных» тканей и запустили мелкосерийное производство урологических фантомов. Новая модель для молочной железы расширяет линейку симуляторов. Разработчики уверены: внедрение таких тренажеров будет способствовать не только совершенствованию подготовки врачей, но и развитию практико-ориентированного подхода в российском медицинском образовании в целом.
Рак груди — самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, рассказал «Известиям» директор Федерального аккредитационного центра СамГМУ Минздрава России, к.м.н., доцент, эксперт рынка НТИ «Хелснет» Игорь Бардовский. Обследование молочной железы входит в стандарты для врачей всех специальностей. Поэтому обучение по диагностике данной патологии крайне важно для медицинского образования.
— Тренажеры с широким спектром симуляции патологии — от возможности пальпации до проведения УЗИ и выполнения биопсии новообразования молочной железы — в настоящее время необходимы для подготовки медицинских специалистов от уровня студентов и ординаторов до практикующих врачей-онкологов. Кроме того, подобные тренажеры включены в перечень необходимого оборудования при проведении аккредитации специалистов, — сказал ученый.
Использование таких тренажеров в хирургическом обучении — это один из наиболее перспективных и уже фактически обязательных элементов современной подготовки, сказал «Известиям» руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского (Приволжского) федерального университета, член-корреспондент Академии наук Республики Татарстан Альберт Ризванов. В интервенционной онкологии, где важна не только теоретическая база, но и «чувство ткани», точность позиционирования иглы и работа под визуальным контролем (например, УЗИ), возможность многократного повторения процедур без риска для пациента имеет критическое значение.
— Именно тканеэквивалентные фантомы, которые воспроизводят акустические и механические свойства тканей, позволяют приблизить обучение к реальным условиям: формируется моторная память, снижается число ошибок на ранних этапах клинической практики, повышается уверенность врача. Особенно важно, что такие системы можно стандартизировать — это делает обучение более воспроизводимым и позволяет объективно оценивать навыки, — оценил разработку ученый. При этом у подобных решений есть и ограничения, отметил Альберт Ризванов. Даже самые продвинутые фантомы не воспроизводят в полной мере биологическую вариабельность тканей, сосудистые реакции, кровотечение, болевую реакцию пациента и сложные клинические сценарии. Кроме того, есть риск «переобучения» на идеализированных условиях, что иногда снижает адаптивность врача в реальной практике. Важен и экономический аспект: качественные фантомы и симуляционные центры требуют вложений, а их эффективность зависит от правильной интеграции в образовательную программу, а не просто наличия оборудования, подчеркнул он.
Работа ведется в рамках проекта «Фабрика продвинутых симуляционных технологий» при поддержке программы «Приоритет-2020» (нацпроект «Молодежь и дети»).