Хирурги двух больниц Приморья спасли жизнь пациенту с «банкетным» разрывом пищевода

Врачи во Владивостоке спасли пациента с редчайшим разрывом пищевода, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Поздно ночью во Владивостокскую клиническую больницу № 4 доставили 52-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали редкую и опасную патологию — спонтанный разрыв пищевода, или “банкетный” пищевод. Такое состояние встречается всего в нескольких случаях на миллион человек в год», — говорится в сообщении.
Счёт шёл на часы. Хирурги провели экстренную операцию: устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканей. В спасении пациента объединили усилия два ведущих специалиста — заведующий хирургическим отделением «дальзаводской» больницы Захар Левин и хирург больницы № 1 Иван Шульга, который срочно приехал на помощь коллегам.
Для уточнения дальнейшей тактики лечения приморские врачи проконсультировались с коллегами из Краснодара, Тюмени и других регионов.
Сегодня пациент чувствует себя хорошо.
