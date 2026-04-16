Хирурги двух больниц Приморья спасли жизнь пациенту с «банкетным» разрывом пищевода

Командная работа хирургов и консультации с коллегами из других городов помогли вывести пациента из критического состояния.

Источник: PrimaMedia.ru

Врачи во Владивостоке спасли пациента с редчайшим разрывом пищевода, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«Поздно ночью во Владивостокскую клиническую больницу № 4 доставили 52-летнего мужчину в тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали редкую и опасную патологию — спонтанный разрыв пищевода, или “банкетный” пищевод. Такое состояние встречается всего в нескольких случаях на миллион человек в год», — говорится в сообщении.

Счёт шёл на часы. Хирурги провели экстренную операцию: устранили повреждение пищевода и выполнили малоинвазивную обработку тканей. В спасении пациента объединили усилия два ведущих специалиста — заведующий хирургическим отделением «дальзаводской» больницы Захар Левин и хирург больницы № 1 Иван Шульга, который срочно приехал на помощь коллегам.

Для уточнения дальнейшей тактики лечения приморские врачи проконсультировались с коллегами из Краснодара, Тюмени и других регионов.

Сегодня пациент чувствует себя хорошо.

Напомним, врачи двух регионов спасли 70-летнего жителя Находки с редким и смертельно опасным заболеванием. 70-летний мужчина был госпитализирован в местную больницу с подозрением на инфаркт.