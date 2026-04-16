Тело пенсионерки нашли в морозилке: детективы до сих пор не знают, как она умерла

В доме 89-летней британки в Уэльсе полиция обнаружила ее тело в морозильной камере. Следователи до сих пор не могут понять, как и почему это произошло. Об этом пишет Mirror со ссылкой на пресс-службу коронерского суда.
Пожилая женщина жила одна в небольшом доме на Поплар-Кресент в городе Порткоул. 17 февраля сотрудники полиции Южного Уэльса приехали туда после сигнала о возможных проблемах с ее благополучием. Именно тогда они и нашли Сильвию Филлипс мертвой внутри морозильника.
Старший коронер Центрального Южного Уэльса Грэм Хьюз открыл официальное расследование в суде коронеров в Понтипридде. На слушаниях судебно-медицинский эксперт Джоанн Уэбб рассказала, что вскрытие провели в Университетской больнице Уэльса в Кардиффе. Однако точную причину смерти установить пока не удалось, поэтому нужны дополнительные анализы.
Грэм Хьюз решил отложить дальнейшее дознание на более поздний срок. Пока следователи продолжают работать над всеми обстоятельствами дела. 60-летний сын покойной Кристофер Филлипс был арестован сразу после обнаружения тела.
В прошлом месяце он уже появился в Королевском суде Кардиффа, где ему предъявили обвинение в препятствовании законным похоронам. Следующее заседание по его делу назначено на 16 апреля. Сейчас полиция и коронер продолжают собирать все необходимые факты. Родные и соседи пока воздерживаются от комментариев.
