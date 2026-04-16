Юрист назвал две причины для отказа в расторжении брака

Суд может отказать россиянам в расторжении брака при нескольких условиях. Это может произойти, если исковое заявление оставлено неправильно или не оплачена госпошлина. Также брак не расторгнут, если спор не подсуден данной инстанции. Об этом напомнил член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Также существует две причины, при которых суд не станет принимать решение о разводе по инициативе мужчины.
«Расторжение брака по инициативе супруга не допускается, если супруга беременна или в семье есть ребенок младше одного года, а жена возражает против развода», — сказал Машаров в интервью ТАСС.
При этом, если инициатором развода является женщина, беременность или наличие маленького ребёнка не станут препятствием.
Ранее сообщалось, что российские власти разрабатывают предложения об обязательном досудебном порядке урегулирования семейных споров с применением медиации. Тем временем в Тюменской области супружеская пара поставила рекорд по самой короткой продолжительности официального брака. Брак с учетом всех формальностей продлился 53 дня, а причиной развода стала несовместимость взглядов.