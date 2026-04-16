В 2026 году россияне будут отдыхать более 115 дней: сколько ожидается праздников и выходных

В России в 2026 году, согласно производственному календарю, ожидается 118 нерабочих дней. Сумма приводится без учета отпусков. Об этом уведомила депутат Госдумы Светлана Бессараб в интервью ТАСС.
Парламентарий пояснила, что 118 нерабочих дней — выходные и праздники. При этом у россиян также есть возможность выйти в оплачиваемый отпуск. Он составляет порядка 28 дней.
«В 2026 году работающие россияне будут отдыхать 118 дней, а в 2027 году — 116 календарных дней при 249 рабочих», — поделилась Светлана Бессараб.
В этом году майские праздники станут самыми короткими за восемь лет. Это связано с отсутствием переносов выходных с новогодних каникул. Россияне будут отдыхать на майские праздники два раза по три дня. В 2025 году граждане уходили на выходные на восемь дней.