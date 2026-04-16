В Новосибирске упали цены на аренду квартир

По данным Новосибирскстата, съём однокомнатных квартир у частных лиц подешевел в среднем на 1,7% по сравнению с предыдущим месяцем.
Также в городе снизились цены на ряд услуг. Проживание в трёхзвёздочных гостиницах стало дешевле на 1,9%, в отелях 4−5 звёзд — на 2,1%. Курьерская доставка подешевела на 6,3%, а стоимость обслуживания потребительских кредитов снизилась на 4,6%.
При этом общий уровень платных услуг вырос на 1,2%. Существенно подорожали поездки на Чёрное море и в Египет, а также билеты в плацкартные вагоны. Резко увеличилась и стоимость отправки простого письма — почти на 45%.
Дополнительно отмечен рост цен на страховые и культурные услуги, а также на бытовой сервис.