Минздрав утвердил новые правила оформления больничных в России

Министерство здравоохранения России утвердило обновленные условия и порядок формирования больничных в РФ. Об этом в среду, 15 апреля, сообщило РИА Новости со ссылкой на документ ведомства.
Согласно новым правилам, в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если в это время работает у другого работодателя. Это дает больше свободы в совмещении декрета с подработкой в других организациях без риска потери страхового обеспечения. Кроме того, получать листок нетрудоспособности теперь смогут и самозанятые, говорится в материале.
Депутат Государственной думы РФ Владимир Плякин призвал Минтруд ввести до семи оплачиваемых выходных для родителей. По его словам, наиболее остро родители сталкиваются с так называемыми мелкими кризисами: адаптацией ребенка к детсаду или школе, плановыми обследованиями у узких специалистов, сезонными заболеваниями, которые не требуют госпитализации. Сейчас для решения таких ситуаций у родителей только два варианта — брать неоплачиваемый отпуск или оформлять больничный.