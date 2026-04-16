Минздрав утвердил новые правила оформления больничных в России

Согласно новым правилам, в период отпуска по уходу за ребенком родитель сможет сохранить право на пособие, если в это время работает у другого работодателя. Это дает больше свободы в совмещении декрета с подработкой в других организациях без риска потери страхового обеспечения. Кроме того, получать листок нетрудоспособности теперь смогут и самозанятые, говорится в материале.