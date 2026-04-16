В Минобрнауки заявили о модернизации программ обучения в вузах

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Часть программ обучения в российских вузах может оказаться сложнее после перехода на новую модель образования, некоторые из них будут модернизированы, заявил РИА Новости заместитель министра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«Какие-то программы будут сложнее, какие-то будут просто модифицированы. Сейчас идет работа министерства совместно с университетами и научно-образовательным сообществом и индустриальными партнерами», — сказал Могилевский.
Он отметил, что в России ведется системная работа по обновлению программ высшего образования. Она направлена на то, чтобы специалисты были максимально востребованы на рынке труда после освоения этих программ, а их знания были самыми актуальными и отвечали бы текущим запросам экономики.
Пилотный проект по переходу на новую систему высшего образования стартовал в мае 2023 года. В его рамках студенты получают базовое и специализированное высшее образование. Массовый запуск новой системы начнется в 2027—2028 учебном году.