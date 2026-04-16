Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дороги Новосибирска перекроют из-за бегунов: дата

НОВОСИБИРСК, 16 апреля, ФедералПресс. На выходных в Новосибирске пройдет легкоатлетический полумарафон. Для его проведения потребуется перекрытие дорог.

Как сообщили в пресс-службе администрации Новосибирска, мероприятие пройдет в воскресенье, 19 апреля. Бегуны соберутся в Советском районе города.

По данным организаторов, легкоатлеты пробегут по маршруту, который начинается у дома 11 на улице Николаева. Дистанция завершится там же. Маршрут для полумарафона пройдет по улицам Академика Лаврентьева, Академика Коптюга, Университетскому, а также по улицам Академика Будкера и Инженерной.

Для обеспечения безопасности на время мероприятия ГИБДД перекроет дороги. Проезд автомобилей будет ограничен с 8 утра до 15.15. Объезд предполагается по улицам Пирогова, проспекту Строителей и Морскому проспекту. Также с шести часов утра в районе проведения полумарафона будет запрещена парковка.