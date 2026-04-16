Спасатели отбуксировали тушу мёртвого кита подальше от берегов Находки

Учёные собираются изучить образцы тканей и повреждения, чтобы установить причину гибели морского животного.

Источник: Аргументы и факты

Тушу погибшего кита, которую выбросило на дикий пляж в районе бухты Мусатова под Находкой, спасатели отбуксировали подальше от берега. По оценке специалистов, тело крупного морского млекопитающего долго дрейфовало в море и могло находиться в воде до трёх месяцев до того, как его обнаружили на побережье.

Кита заметили 13 апреля на диком участке побережья вблизи бухты Мусатова, между пляжем Читувай и бухтой Попова недалеко от Находки. Местные жители увидели крупное морское животное в полосе прибоя у каменистого берега и выложили фото и видео в соцсетях, после чего к месту выехали специалисты и экстренные службы.

Внешне мёртвый гигант похож на горбатого кита, которого также называют длинноруким полосатиком. При этом эксперты указывали, что в акватории Приморья чаще встречаются малые полосатики (киты Минке), поэтому вид решили дополнительно проверить по результатам осмотра и отбора проб.

Специалисты отметили, что туша сильно разложилась: часть кожи и тканей утрачена, на теле заметны следы длительного пребывания в воде, что подтверждает их оценку о двух-трёх месяцах, которые кит мог провести в море до выброса на берег. Такие находки несут санитарные риски, поэтому спасатели приняли решение оттащить останки от берега, чтобы снизить возможную угрозу для людей и уменьшить запах на популярном у жителей побережье.

Учёные предполагают, что причиной гибели кита могли стать столкновение с судном, запутывание в снастях или заболевание, однако точные выводы сделают после завершения исследований. Расследованием случая занимается Национальный научный центр морской биологии имени А. В. Жирмунского: там собираются изучить образцы тканей и внешние повреждения, чтобы установить видовую принадлежность животного и возможные причины его гибели.