Опасный пестицид в пшенице из Новосибирской области нашли в Приморье

10 апреля Приморский филиал ФГБУ «ЦОК АПК» при исследовании пробы пшеницы производителя из Новосибирской области установил превышение допустимого уровня пестицида пиримифос метила. Образец взяли из партии зерна урожая 2025 года массой около 5 тысяч тонн. Проверка проводилась по заявке заказчика. Подробнее — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».
Специалисты проанализировали пробу по 87 показателям качества и безопасности, в том числе на содержание разных пестицидов по требованиям техрегламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и ГОСТа на пшеницу. Применяли метод газовой хроматографии с масс-селективным детектированием. В пшенице зафиксировали превышение пиримифос метила.
«Этот пестицид относится ко второму классу опасности для человека, он также токсичен для пчел и рыб. Активность действующего вещества очень высокая, но в то же время пиримифос метил распадается до нетоксичных метаболитов. Пестициды на основе пиримифос метила применяются для обработки складских помещений и партий зерна против вредителей запасов, при этом важно строго соблюдать правила применения и дозировку таких препаратов», — рассказали в Приморском филиале ФГБУ «ЦОК АПК».
Информацию об обнаруженном превышении направили в территориальное управление Россельхознадзора. Ведомство должно принять меры в пределах своих полномочий.