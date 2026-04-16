ЦАХАЛ может прекратить удары по Ливану: когда объявят о прекращении огня

Израильские власти могут пойти на временное прекращение огня в Ливане. Удары, вероятно, прекратятся уже на этой неделе. Так заявила газета The Financial Times со ссылкой на информированные источники.
Как пишет автор, режим прекращения огня в Ливане может быть объявлен в течение нескольких дней. Это произойдет после установления Израилем контроля над приграничным ливанским городом Бинт-Джбейлем.
По данным американского Госдепа, Израиль и Ливан согласились начать прямые переговоры. Стороны уже договорились о запуске диалога и согласовали детали. В переговорах также примут участие представители США.