Привычный путь через Байкал исчезнет из-за долгов — известна дата закрытия

IrkutskMedia, 16 апреля. Паромная переправа «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал» приостанавливает работу из-за задолженности регионального бюджета перед АО «Восточно-Сибирское речное пароходство» за ранее выполненные рейсы.
Как сообщили в пресс-службе ГК «Истлэнд», остановка маршрута будет вводиться поэтапно. Решение связано с систематическими нарушениями сроков оплаты оказанных услуг. В компании уточнили, что средства за январские рейсы поступили лишь 31 марта 2026 года, при этом оплата за февраль, которая должна была быть перечислена не позднее 10 апреля, на счёт предприятия так и не поступила.
С 21 апреля планируется сокращение количества рейсов, а с 1 мая — полное прекращение курсирования парома «Байкальские воды». Всего с начала года выполнено более 500 кругорейсов.
В ГК «Истлэнд» отметили, что задержки подтверждаются письмами ОГКУ «Центр транспорта Иркутской области», где указано, что проблема связана с непоступлением средств из областного бюджета.
Перевозчик заявил о вынужденной остановке перевозки пассажиров, грузов и транспорта до полного погашения задолженности. Переправа долгие годы обеспечивала сообщение между Портом Байкал и посёлком Листвянка и ежегодно обслуживала более 10 тысяч человек, включая местных жителей и туристов.
Добавим, что ранее в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области сообщили, что документация на оплату по соглашению с АО «ВСРП» о предоставлении из регионального бюджета субсидии в целях возмещения недополученных доходов, связанных с оказанием услуг по пассажирским перевозкам водным транспортом по маршруту «Порт Байкал — причал Рогатка — Порт Байкал», находится в министерстве финансов Приангарья. Ожидается ее проведение в рамках исполнения бюджета.