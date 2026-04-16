В Хабаровском крае за сутки в ДТП пострадали четыре человека

В Хабаровском крае 15 апреля 2026 года зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых четыре человека получили травмы. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
По данным Госавтоинспекции Хабаровского края, среди происшествий — одно столкновение транспортных средств и два наезда на пешеходов. Погибших нет.
За сутки в регионе выявлено 500 нарушений правил дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 17 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения, из них четверо — в Хабаровске. Также зафиксировано 29 случаев непредоставления преимущества пешеходам на переходах, в краевой столице таких нарушений — 10. Еще 23 пешехода привлечены к ответственности за нарушение правил перехода проезжей части, из них 13 — в Хабаровске.
Обстоятельства дорожно-транспортных происшествий устанавливаются. Госавтоинспекция призывает участников движения соблюдать правила безопасности.
