Россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения

Москалев уточнил, что, не занимаясь своим здоровьем, первые хронические заболевания человек может получить уже в 35 лет. По его словам, выявление рисков старения будет проводиться в несколько этапов. Первый включает в себя анкетирование и определение биологического возраста человека. Затем, исходя из выявленных факторов риска, на втором этапе пациенту могут быть назначены дополнительные анализы и исследования. При этом персональные рекомендации по здоровью получит каждый обратившийся в Центр.