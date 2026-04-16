Принц Гарри заявил, что прошел курс психотерапии перед рождением детей

Принц Гарри сообщил, что прошел курс психотерапии перед тем, как стать отцом. Об этом в среду, 15 апреля, пишет Daily Mail.
По словам герцога Сассекского, он посещал психотерапевта, чтобы разобраться с проблемами из прошлого. Он также отметил, что сейчас в его семье происходят разговоры, которых никогда не было между ним и его родителями. Ему важно быть лучшей версией себя для своих детей.
— Я знал, что у меня есть вещи из прошлого, с которыми мне нужно разобраться, поэтому я должен был очиститься, — цитирует принца таблоид.
15 октября стало известно, что принц Гарри сорвал наметившееся примирение со своим отцом, королем Великобритании Карлом III, лично отправив письмо главе Министерства внутренних дел Соединенного Королевства Шабане Махмуд.
Герцог Сассекский 10 сентября встретился с Карлом III в Кларенс-хаусе, его лондонской резиденции. Эта встреча двух членов королевской семьи стала первой с февраля 2024 года — предыдущая состоялась спустя несколько дней после того, как 76-летний монарх сообщил о лечении от неизвестной формы рака. Принц Гарри после встречи с отцом рассказал, что тот чувствует себя хорошо.