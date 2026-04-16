Трамп будет давить на Иран для заключения сделки: США намерены быстрее закончить войну

Американский лидер Дональд Трамп планирует закончить войну с Ираном. Он продолжит оказывать давление на Тегеран для заключения выгодной Вашингтону сделки, заявила газета The Wall Street Journal.
По имеющимся сведениям, глава Белого дома во время ужина с королевской четой Нидерландов заявил, что желает положить конец войне с Ираном как можно скорее. По данным газеты, ВМС США при этом смогут удерживать блокаду Ормузского пролива «неограниченно долго».
«Трамп заявил королю и королеве Нидерландов, что хочет быстро положить конец войне в Иране», — говорится в статье.
Несмотря на положительные отчеты военных США о блокаде Ормузского пролива, связанные с Ираном суда продолжают пересекать эти воды. За сутки через Ормуз прошли более 20 коммерческих судов. Среди них танкеры, контейнеровозы, сухогрузы.